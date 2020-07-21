Cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 19 Temmuz 2020 tarihinde oynanan K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig maçları ile ilgili olarak toplandı.
Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.
Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;
KIRMIZI KART CEZALARI
|
FUTBOLCU
|
CEZA
|
BERKAN SÜNMEZ Çanakkale TSK
|
1 Maç
|
MEHMET ÇAVUŞ Görneç KSK
|
3 Maç
|
CENKER YAZAR Maraş GSK
|
2 Maç
|
ÖMER FURKAN YILMAZ Mormenekşe
|
3 Maç
|
KULÜP/PERSONEL/ANT./TD
|
CEZA
|
HÜSEYİN ÖZBAYSAL Mormenekşe GBSK
|
1 Maç
|
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
|
FUTBOLCU İSMİ
|
KULÜBÜ
|
İBRAHİM ÖKSÜZOĞLULARI
|
Gönyeli SK
|
MEHMET ALİ AYLANÇ
|
L. Gençler Birliği SK
|
MEHMET GÜRPINAR
|
Karşıyaka ASK
|
SEYHAN KESKİNEL
|
L. Gençler Birliği SK
|
CEMAL CEMSAL
|
Bostancı Bağcıl SK
|
YUNUS EMRE İLELİ
|
Girne Halk Evi
|
YUSUF BEYAZİ
|
Mağusa Türk Gücü
|
SERTAN KURUKAFA
|
L. Gençler Birliği SK
|
TAHSİN KAYA
|
Maraş GSK
|
MEJDİ DİRENİŞ
|
Merit Alsancak Yeşilova
|
EMRE NAZİK
|
Küçük Kaymaklı TSK
|
MUHAMMET HASAN ÇİRKİN
|
Gençlik Gücü TS