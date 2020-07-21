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Cezalıları ve cezaları açıklandı

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Cezalıları ve cezaları açıklandı
21 Temmuz 2020 Salı 22:03

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 19 Temmuz 2020 tarihinde oynanan K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig maçları ile ilgili olarak toplandı.

Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.

Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;

KIRMIZI KART CEZALARI

FUTBOLCU

CEZA

BERKAN SÜNMEZ Çanakkale TSK

1 Maç

MEHMET ÇAVUŞ Görneç KSK

3 Maç

CENKER YAZAR Maraş GSK

2 Maç

ÖMER FURKAN YILMAZ Mormenekşe

3 Maç

KULÜP/PERSONEL/ANT./TD

CEZA

HÜSEYİN ÖZBAYSAL Mormenekşe GBSK

1 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

FUTBOLCU İSMİ

KULÜBÜ

İBRAHİM ÖKSÜZOĞLULARI

Gönyeli SK

MEHMET ALİ AYLANÇ

L. Gençler Birliği SK

MEHMET GÜRPINAR

Karşıyaka ASK

SEYHAN KESKİNEL

L. Gençler Birliği SK

CEMAL CEMSAL

Bostancı Bağcıl SK

YUNUS EMRE İLELİ

Girne Halk Evi

YUSUF BEYAZİ

Mağusa Türk Gücü

SERTAN KURUKAFA

L. Gençler Birliği SK

TAHSİN KAYA

Maraş GSK

MEJDİ DİRENİŞ

Merit Alsancak Yeşilova

EMRE NAZİK

Küçük Kaymaklı TSK

MUHAMMET HASAN ÇİRKİN

Gençlik Gücü TS
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