Cezalılar ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 2-3-4 Mayıs 2023 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. Puma Kadınlar Ligi, AKSA A2 Süper Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

3 Maç: İbrahim Halil Karadal (ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK)

1 Maç: Yunus Emre İleli, İlker Tek (Türk Ocağı Limasol), Cemre Kara (Dem’sCons. Mağusa Spor Akademisi)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

3 Maç: Mustafa Boz (Cihangir GSK), Kemal Uçaner (Göçmenköy İYSK)

