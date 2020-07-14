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Cezalılar ve cezaları açıklandı

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Cezalılar ve cezaları açıklandı
14 Temmuz 2020 Salı 17:54

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 11-12-13 Temmuz 2020 tarihleri arasında oynanan K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig maçları ile ilgili olarak toplandı.

Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.

Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;

KIRMIZI KART CEZALARI

FUTBOLCU

CEZA

İbrahim Güler Hamitköy

1 Maç

Mehmet Göktaş Yenicami

1 Maç

Ekrem Zabitler Çanakkale

1 Maç

VOLKAN ŞENGÜL Dörtyol

1 Maç

AZİZ TOPEL Maraş GSK

3 Maç

KULÜP/PERSONEL/ANT./TD

CEZA

VELEDDİN TAŞKENT Binatlı

2 Maç

HASAN BURGAÇ Cihangir

1 Maç

Mehmet Öksüzoğlu Gönyeli SK

1 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

FUTBOLCU İSMİ

KULÜBÜ

HÜSEYİN SADIKLAR

Yenicami AK

MEHMET BARKINAY

Gönyeli SK

ULAŞ CANDANAL

Girne Halk Evi

BESİM DENİZALP

Görneç KSK

HASCAN KIRMAZ

Yenicami AK

VAKKAS KAYNARCA

Merit Alsancak Yeşilova

SAMET AKREP

Girne Halk Evi

HASAN OZANSOY

Lapta TBSK

MUSTAFA ÇİÇEKLİ

Girne Halk Evi
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