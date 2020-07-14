Cezalılar ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 11-12-13 Temmuz 2020 tarihleri arasında oynanan K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig maçları ile ilgili olarak toplandı.
Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.
Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;
KIRMIZI KART CEZALARI
|
FUTBOLCU
|
CEZA
|
İbrahim Güler Hamitköy
|
1 Maç
|
Mehmet Göktaş Yenicami
|
1 Maç
|
Ekrem Zabitler Çanakkale
|
1 Maç
|
VOLKAN ŞENGÜL Dörtyol
|
1 Maç
|
AZİZ TOPEL Maraş GSK
|
3 Maç
|
KULÜP/PERSONEL/ANT./TD
|
CEZA
|
VELEDDİN TAŞKENT Binatlı
|
2 Maç
|
HASAN BURGAÇ Cihangir
|
1 Maç
|
Mehmet Öksüzoğlu Gönyeli SK
|
1 Maç
|
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
|
FUTBOLCU İSMİ
|
KULÜBÜ
|
HÜSEYİN SADIKLAR
|
Yenicami AK
|
MEHMET BARKINAY
|
Gönyeli SK
|
ULAŞ CANDANAL
|
Girne Halk Evi
|
BESİM DENİZALP
|
Görneç KSK
|
HASCAN KIRMAZ
|
Yenicami AK
|
VAKKAS KAYNARCA
|
Merit Alsancak Yeşilova
|
SAMET AKREP
|
Girne Halk Evi
|
HASAN OZANSOY
|
Lapta TBSK
|
MUSTAFA ÇİÇEKLİ
|
Girne Halk Evi