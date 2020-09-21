Cezalılar açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 20 Eylül 2020 tarihinde oynanan BTM 2.Ligi disiplin raporları ile ilgili olarak toplandı.

Niyazi Güvenir başkanlığında toplanan BTM Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü. BTM Kurulunun aldığı kararlar şöyle:

Yusuf Kaya Ergazi 1 maç

Mehmet AlşanGaziveren 1 maç

Salih Oduncuoğlu Pile 1 maç

Zeki Altıoğlu Yeni Erenköy 1 maç

İsmail Arslan Kırıkkale 1 maç

