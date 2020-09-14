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Cezalar belirlendi

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Cezalar belirlendi
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 12-13 Eylül 2020 tarihleri arasında oynanan BTM 2.Ligi disiplin raporları ile ilgili olarak toplandı.
Niyazi Güvenir başkanlığında toplanan BTM Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüşüp cezaları belirledi.
BTM’de haftanın cezalıları ve cezaları şöyle:
Halil İbrahim Çakır, Boğaziçi, 2 maç
Hasan Ecevit Sertcan, Cvisil, 3 maç
Ahmet Horoz, Gönendere, 3 maç
Ogün Dursun, Karadeniz 61 1 maç
Selkan Can, Ötüken, 1 maç
Müjdat Arslantaş, Güvercinlik, 3 maç
Hüseyin Akkurt, Gayretköy, 2 maç
Ufuk Avunç, Gayretköy, 2 maç
Denktaş Şahinsoy, Serhatköy, 1 maç
Ramadan Kurtaş, Yenişehir, 2 maç
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OLAN FUTBOLCULAR
Emrecan Karadaş Sadrazam Kayalar, Hasan Bahtıkara Pile, Salih Oduncuoğlu Pile, İsa Avunç Gayretköy, Barış Kurt Gayretköy, Mehmet Sakallı Pile, Şahin Özoğul Mutluyaka, Ömer Yıldız Yenişehir, Mehmet Demir Ağırdağ, İbrahim Bulak Çayönü, Mustafa Zorba,Yusuf Kaya Ergazi
 
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