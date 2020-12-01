Çeyrek finale son bilet aranıyor

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda A Grubu maçları tamamlanırken, çeyrek finale yükselen 4 takım belli oldu. Bu akşam tamamlanacak B grubunda ise çeyrek finale yükselecek son takım da belli olacak

KKTC’deki bakanlıklar ve bağlı olan dairelerin katılımı ile gerçekleşen halı saha futbol turnuvasında grup maçları sona eriyor. Toplam 14 takımın iki ayrı grupta mücadele ettiği Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda gruplarını ilk 4 sıra içerisinde bitiren takımlar adlarını çeyrek finale yazdırıyor.

Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası’nda her Pazartesi ve Çarşamba akşamı oynanan Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda A Grubu’nda tamamlanan grup maçları sonunda Merkezi Cezaevi, Gümrük Dairesi, Devlet Piyangoları ve Turizm Bakanlığı takımları çeyrek finale yükselmeyi başardılar.

B Grubu’nda ise Gelir ve Vergi Dairesi lider olarak çeyrek finale yükselmeyi garantilerken, Tarım Bakanlığı ve Devlet Hastanesi de çeyrek finale yükseldiler. Bu grupta çeyrek finale yükselecek son takım Çarşamba akşamı oynanacak maç sonuçlarına göre belirlenecek.

Bu grupta çeyrek finale kalacak olan son takım Haspolat Cezaevi veya Din İşleri takımlarından biri olacak. Puan eşitliği olması durumunda iki takım arasındaki maç sonucu baz alınan turnuvada, iki takım arasında grupta oynanan maç berabere bitmişti ve puan eşitliği olması durumunda gol averajı belirleyici olacak.

Haspolat Cezaevi son maçta berabere kalması durumunda çeyrek finale adını yazdıracak. Haspolat Cezaevi son maçta mağlup olur ve Din İşleri takımı da farklı galip gelirse gol averajı iyi olan takım çeyrek finale yükselecek.

PAZARTESİ ÇEYREK FİNAL, ÇARŞAMBA YARI FİNAL

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda çeyrek final maçları 7 Aralık Pazartesi akşamı, yarı final maçları ise 9 Aralık Çarşamba akşamı oynanacak. Turnuvanın finali ise 14 Aralık Pazartesi akşamı gerçekleştirilecek.

B GRUBU SON MAÇ PROGRAMI

2 Aralık Çarşamba

Saat 18.00 Din İşleri-İhtiyat Sandığı

Saat 19.00 Haspolat Cezaevi-Tarım Bakanlığı

Saat 20.00 Vergi Dairesi-Devlet Hastanesi

PUAN DURUMLARI ŞÖYLE:

A GRUBU O G B M A Y P AV.

1.Merkezi Cezaevi 6 6 - - 60 7 18 53

2.Gümrük Dairesi 6 4 - 2 21 14 12 7

3.Devlet Piyangoları 6 4 - 2 40 33 12 7

4.Turizm Bakanlığı 6 3 1 2 38 27 10 11

5.Jeoloji Madem D. 6 2 1 3 15 30 7 -15

6.Cengiz Topel Hast. 6 1 - 5 16 32 3 -16

7.Karayolları Dairesi 6 0 0 6 17 67 0 -50



B GRUBU O G B M A Y P AV.

1.Gelir ve Vergi D. 5 5 - - 44 12 15 32

2.Tarım Bakanlığı 5 4 - 1 41 13 12 28

3.Devlet Hastanesi 5 3 - 2 33 31 9 2

4.Haspolat Cezaevi 5 2 1 2 23 19 7 4

5.Din İşleri Başk. 5 1 1 3 23 32 4 -9

6.Elektrik Kurumu 6 1 - 5 7 24 3 -17

7.İhtiyat Sandığı 5 1 - 4 15 55 3 -40

