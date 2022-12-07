Çeyrek Final Karşılaşmaları Belli Oldu

2022 Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen tüm ülkeler belli oldu. Tamamlanan son 16 karşılaşmalarında tek sürpriz İspanya'nın elenmesi oldu

Portekiz – İsviçre karşılaşmasını kazanan Portekiz, çeyrek finale adını yazdıran son ülke oldu. Böylelikle 2022 Dünya Kupası son 8 ülkesi belli oldu.

3 Aralık Cumartesi günü başlayan son 16 turu, Portekiz – İsviçre karşılaşmasının bitiş düdüğüyle birlikte sona erdi. 16 turunun son gününde, sürpriz Fas galibiyeti güne damga vurdu. İspanya’nın geniş kadrosuna rağmen karşılaşmayı ilk olarak uzatmalar ve sonrasında penaltılara götüren Fas, çeyrek finale yükselmeyi başardı. Günün son karşılaşması olan Portekiz-İsviçre karşılaşması sonrasında çeyrek finale adını yazdıran son ülke Portekiz oldu. Son çeyrek finalist, İsviçre karşısındaki karşılaşmayı 6-1’lik üstün skorla tamamlandı. Karşılaşmaya yedeklerde başlayan Cristiano Ronaldo, 73. dakikada oyuna girdi.

Dünya Kupası 2022 Katar, üç günlük ara sonrasında 9 ve 10 Aralık tarihlerinde yapılacak olan çeyrek final heyecanıyla kaldığı yerden devam edecek.

İlk olarak, son 16 karşılaşmalarının sonuçlarına bakalım.

2022 Dünya Kupası son 16 karşılaşmaları maç sonuçları

3 Aralık Cumartesi

Hollanda 3 – 1 ABD

Arjantin 2 – 1 Avusturalya

4 Aralık Pazar

Fransa 3 – 1 Polonya

İngiltere 3 – 0 Senegal

5 Aralık Pazartesi

Japonya 1 – 1 Hırvatistan (1 – 3 Pen.)

Brezilya 4 – 1 Güney Kore

6 Aralık Salı

Fas 0 – 0 İspanya (3 – 0 Pen.)

Portekiz 6 – 1 İsviçre

Tekli eleme formatında yapılan son 16 karşılaşmaları sonrasında 8 ülke çeyrek finale adını yazdırmayı başardı. Böylelikle; Hollanda, Arjantin, Fransa, İngiltere, Hırvatistan, Brezilya, Fas ve Portekiz çeyrek finale yükseldiler. Diğer taraftan ABD, Avustralya, Polonya, Senegal, Japonya, Güney Kore, İspanya ve İsviçre ise turnuvaya veda etti.

Turnuvanın açık ara favorisi konumunda olan Brezilya, 4 – 1’lik skorla elediği Güney Kore karşılaşmasından sonra rakiplerine korku saldı. Karşılaşmanın henüz 36. dakikasında 4-0’lık skor avantajı sağlayan ekip, maçın ikinci yarısında rahat bir oyun sergiledi. 5 kez dünya kupası şampiyonu olan Brezilya, altıncıyı ülkelerine futbol efsanesi Pele için götürmek istiyor. Brezilya her ne kadar favori olsa da diğer taraftan elinde güçlü kadroları bulunan İngiltere, Fransa, Arjantin ve Portekiz turnuvanın favorisi olarak gösterilebilir.

Son 16 maçlarından sonra belirlenen çeyrek final takvimi şu şekilde:

2022 Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmaları

9 Aralık Cuma

Hırvatistan – Brezilya (Education City Stadyumu, Al Rayyan)

Hollanda – Arjantin (Lusail İkonik Stadyumu, Lusail)

10 Aralık Cumartesi

Portekiz – Fas (Al Thumama Stadyumu, Doha)

İngiltere – Fransa (Al Bayt Stadyumu, Al Khor)

Katar 2022, birçok yıldız isim için son dünya kupası olacak. PSG’de forma giyen Neymar ve Messi, ülkeleri için son kez forma giyecek. Fakat iki yıldız, çeyrek final rakiplerini yenerse yarı finalde eşleşecek ve iki isimden birisi kupaya veda etmek zorunda kalacak. Ayrıca Manchester United ile yollarını ayıran Ronaldo’da son kez dünya kupası için mücadele edecek.

Son olarak, karşılaşmaları TRT 1 ve TRT 4K kanallarından naklen izleyebilirsiniz. TRT 1’in Türkiye kapsamında frekans değerleri ise şu şekilde:

Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4