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Çeyrek asrın sonu

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Küçük Kaymaklı kaptanı Hüseyin Adal, Mesarya’ya transfer olduktan sonra neredeyse çeyrek asır formasını giydiği Küçük Kaymaklı’ya yönelik bir veda açıklaması yayınladı

Çeyrek asrın sonu
Küçük Kaymaklı kaptanı Hüseyin Adal, serbest transfer hakkını kullanarak Mesarya’ya transfer olduktan sonra neredeyse çeyrek asır formasını giydiği Küçük Kaymaklı’ya yönelik bir veda açıklaması yayınladı.
Hüseyin Adal’ın açıklaması şöyle:
“8 – 9 yaşlarında kapısından içeriye girdiğim Küçük Kaymaklı ile yollarımız ayrıldı. 22 – 23 senemi geçirdiğim kulübüme sonsuz teşekkürlerimi sunarım.
Bu dönem içerisinde bana desteklerini esirgemeyen, büyük Kaymaklı taraftarına,başkanlığımı yapmış olan Hasan Sertoğlu, Ali Başman, Hasan Tosunoğlu ve Akay Aşina başkanlarıma, tüm yönetici abilerime ve bu süreç içerisinde birlikte mücadele ettiğimiz tüm takım arkadaşlarıma da teşekkürü bir borç bilirim.”
 
 
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