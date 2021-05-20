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Çetinkaya’ya tecrübeli kaleci

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Çetinkaya’ya tecrübeli kaleci
Yeni sezonda tarihinde ilk kez mücadele edeceği K-PET Birinci Ligde şampiyon olma hedefinde olacak olan Çetinkaya transferlerle kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.
Turan Altay’ın teknik direktörlüğünde sezona girecek olan Çetinkaya, kaleci transferi gerçekleştirdi. Genç ve başarılı kaleci Kani Kansu Çeliker’in yanına bir de deneyimli kaleci transferi gerçekleştiren Çetinkaya, Kemal Ağrı ile anlaştı.
Hamitköy ve Göçmenköy’de şampiyonluklar yaşayan, birçok takımda başarıyla forma giymiş olan Kemal Ağrı ile anlaşan Çetinkaya, transfer dönemi başladığında resmi imzayı attıracak.
Penaltı vuruşlarındaki kurtarışlarıyla da bilinen Kemal Ağrı’nın bonservisi BTM İkinci Lig kulübü Haspolat’ta bulunuyordu.
 
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