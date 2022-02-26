Çetinkaya’ya Düzkaya ‘freni’

Aksa 1. Lig lideri Çetinkaya konuk olduğu Düzkaya deplasmanında Mete Sağır’ın golüne cevap veremeyerek sahadan 1-0 mağlup ayrılarak ikinci devredeki ilk puan kayıplarını yaşadı

Yer: Nihat Bağcıer Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Necmi Bulut, İbrahim Katmer

Düzkaya: Ali, Serkan, Uğur, Yağış, Mete, Uğurcan, Hüseyin, Muhammed, Furkan, Hasan, Boran

Çetinkaya: Ozan, Abbas, Tunç, Behiç, İbrahim, Mustafa, Ertan, Arda, Recep, Cemal, Yusuf

Goller: 61.Dk Mete Sağır(Düzkaya)



Karşılaşmanın ilk devresinde her iki takımda kontrollü oyunu tercih ederek oynadılar ve bu devre de gol pozisyonu bulmakta güçlük çektiler. Mücadele gücü yüksek geçen karşılaşmanın ilk devresi 0-0 eşitlikle son buldu.

İkinci devrede de pozisyon bulmakta takımlar güçlük çekse de maçın temposu ve mücadelesi oyunu keyifli hale getirirken 61.dakikada gelişen Düzkaya atağında Mete topla buluştu önce topu düzeltti ve yaklaşık 30 metreden topa mükemmel vurarak topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Maçın geriye kalan dakikalarında Çetinkaya rakibinin üzerine yüklense de gol bulamadı ve maç Düzkaya’nın galibiyeti son buldu.

