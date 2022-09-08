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Çetinkaya’nın yabancısı Senegalli milli futbolcu

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Çetinkaya’nın yabancısı Senegalli milli futbolcu
Süper Ligin yeni ekibi Çetinkaya yabancı futbolcu transferinde tercihini Senegalli forvetten yana kullandı.
Sarı kırmızılı ekip Senegalli forvet oyuncusu MalickMane’yi kadrosuna dahil etti. Menajer Tekin Birinci aracılığı ile Çetinkaya’ya imza atan 33 yaşındaki oyuncu kariyerinde daha önce Norveç, Kazakistan, İsveç, Arabistan, Çin ve Arnavutluk gibi ülkelerde forma giydi. Mane, kendisini Çetinkaya futbolcusu yapan imzayı Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda attı.
İmza töreni sonrasında oyuncunun menajeri olan Tekin Birinci şu paylaşımı yaptı:
Senagal'li eski Milli Futbolcu MalickMane kendisini 1 yıllığına Çetinkaya'lı yapan imzayı attı.... Ligimize renk katacak seyir zevki yüksek klas bir oyuncu olarak dikkatleri üzerine çekecektir...”
 
 
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