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Çetinkaya’nın üçüncü sahası yolda

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Çetinkaya’nın üçüncü sahası yolda
Çetinkaya kulübünün Metehan tesislerindeki yatırımları devam ederken, mevcut saha zeminleri de bakıma alındı.
Çetinkaya kulübünün Metehan tesislerinde bulunan sahalara bir yenisini daha eklemek için çalışmalar başlatıldı. Ceran Tunalı başkanlığındaki yönetim kurulunun tesislerin gelişimi için çabaları sürerken, Urcan Vangöl Akademisinin daha sağlıklı şartlarda eğitim yapabilmesi için sahalar da çoğaltılıyor.
Urcan Vangöl Akademisi direktörü Salih Işık, sahaların çimlendirilmesi ile bizzat ilgilenirken, Çetinkaya camiasına üçüncü çim sahanın yapımının başladığının müjdesini verdi.
 
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