Çetinkaya’dan üç imza birden

Süper ligin başkent ekibi Çetinkaya kadrosuna takviyelere devam ediyor.

Sarı kırmızılılar geçtiğimiz gün anlaştığı Doğan Türk Birliği'nden Hamit İnandım, Gençlik Gücü'nden Aşkın Kavaklı’dan sonra serbest transfer hakkı bulunan Düzova'dan Ahmet Can Tokmak'ı da transfer etti.

Üç transfere dün Futbol Federasyonu’nda imzaları attıran Çetinkaya Kulübü’nde yeni transfer Ahmet Can Tokmak dün ilk idmanına da çıktı.

