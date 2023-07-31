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Çetinkaya’dan üç imza birden

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Çetinkaya’dan üç imza birden
Süper ligin başkent ekibi Çetinkaya kadrosuna takviyelere devam ediyor.
Sarı kırmızılılar geçtiğimiz gün anlaştığı Doğan Türk Birliği'nden Hamit İnandım, Gençlik Gücü'nden Aşkın Kavaklı’dan sonra serbest transfer hakkı bulunan Düzova'dan Ahmet Can Tokmak'ı da transfer etti.
Üç transfere dün Futbol Federasyonu’nda imzaları attıran Çetinkaya Kulübü’nde yeni transfer Ahmet Can Tokmak dün ilk idmanına da çıktı.
 
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