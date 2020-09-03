Çetinkaya’da vefa turnuvaları sürüyor

Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi, Çetinkaya Türk Spor Kulübü eski futbolcularından merhum Kemal Önge anısına Cumartesi günü saat 18.30'da turnuva düzenleyecek. Metehan tesislerinde Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi ile Türk Ocağı alt yapısının U 11 ve U 9 kategorilerinde anı maçları oynanacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.