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Çetinkaya’da vefa turnuvaları sürüyor

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Çetinkaya’da vefa turnuvaları sürüyor
Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi, Çetinkaya Türk Spor Kulübü eski futbolcularından merhum Kemal Önge anısına Cumartesi günü saat 18.30'da turnuva düzenleyecek. Metehan tesislerinde Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi ile Türk Ocağı alt yapısının U 11 ve U 9 kategorilerinde anı maçları oynanacak.
 
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