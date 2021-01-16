Çetinkaya’da sahaların bakımı sürüyor

Çetinkaya yönetim kurulu, Metehan tesislerindeki saha sayısını 3’e çıkarırken, bu sahaların bakımlarını da düzenli olarak yapıyor.

Çetinkaya Urcan VangölAkademisinin kullandığı sahalara özel önem veren Çetinkaya yönetimi, akademiye ait çim sahalara ara ekimi gerçekleştirdi. Çetinkaya yönetim kurulu üyesi Erhan Kapılgan’ın katkılarıyla yapılan ara ekim sonrasında çim zeminlerin futbola daha elverişli hale getirilmesi hedefleniyor.

