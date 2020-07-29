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Çetinkaya’da görev Kır’ın

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Çetinkaya’da görev Kır’ın
Tarihinde ilk kez K-PET Birinci Ligde mücadele edecek olan Çetinkaya’da teknik adamlık görevi Cemal Kır’ın olacak.
Ceran Tunalı başkanlığındaki yönetim kurulu Cemal Kır ile bu akşam bir görüşme daha gerçekleştirip el sıkışacak. Cemal Kır’ın yardımcılığını ise Çağan Kılıç yapacak.
Ceran Tunalı başkanlığındaki yönetim kurulu, Cemal Kır ile resmi anlaşmayı ise genel kurul sonrasında yapacak.
 
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