banner762
banner815
BMW iX Çangar Motors'da
BMW iX Çangar Motors'da
25 0
31 0
 
Girne Belediyesi başkanlığına Murat Şenkul aday gibi
Girne Belediyesi başkanlığına Murat Şenkul aday gibi
17 0
Bu tuzağa düşmeyin!
Bu tuzağa düşmeyin!
69 0
Time Attack yarışında zafer Ömer Yıldız'ın
Time Attack yarışında zafer Ömer Yıldız'ın
25 0
U11 Minik Futbol Turnuvası’nda şampiyon Çetinkaya
U11 Minik Futbol Turnuvası’nda şampiyon Çetinkaya
19 0
KTSYD Olağan Mali Genel Kurul gerçekleştirildi
KTSYD Olağan Mali Genel Kurul gerçekleştirildi
23 0
banner797

Çetinkaya’da belirsizlik bitiyor

banner476

banner825
Çetinkaya’da belirsizlik bitiyor
Mevcut başkan adayı Ceran Tunalı’nın görevi bırakma kararı alması sonrasında sarı kırmızılı ekipte gerçekleşen genel kurullar başkan adayının çıkmaması nedeniyle ertelenmiş, diğer takımlar sezon hazırlıklarına başlanmasına rağmen takım henüz çalışmalara başlayamamıştı.
Çetinkaya’da bu belirsizlik son bulacak gibi görünüyor. Zira kulübün eski başkanlarından Süleyman Yemen, başkanlık için adaylığını yaptı.
Camianın eski başkanlarından Süleyman Yemen’in cuma günü başkanlık için resmi başvurusunu divan kuruluna ilettiği öğrenildi. Salı günü(Bugün) saat 19.30’da kulübün Metehan Tesisleri’nde gerçekleşecek genel kurulda Yemen’in camianın onayını isteyeceği bilgisi edinildi.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.