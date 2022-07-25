Çetinkaya’da belirsizlik bitiyor

Mevcut başkan adayı Ceran Tunalı’nın görevi bırakma kararı alması sonrasında sarı kırmızılı ekipte gerçekleşen genel kurullar başkan adayının çıkmaması nedeniyle ertelenmiş, diğer takımlar sezon hazırlıklarına başlanmasına rağmen takım henüz çalışmalara başlayamamıştı.

Çetinkaya’da bu belirsizlik son bulacak gibi görünüyor. Zira kulübün eski başkanlarından Süleyman Yemen, başkanlık için adaylığını yaptı.

Camianın eski başkanlarından Süleyman Yemen’in cuma günü başkanlık için resmi başvurusunu divan kuruluna ilettiği öğrenildi. Salı günü(Bugün) saat 19.30’da kulübün Metehan Tesisleri’nde gerçekleşecek genel kurulda Yemen’in camianın onayını isteyeceği bilgisi edinildi.



