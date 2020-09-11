Çetinkaya’da ara ekim başladı

Çetinkaya kulübünün Metehan tesislerindeki yatırımları devam ederken, mevcut saha zeminleri de bakıma alındı.
Çetinkaya kulübünün Metehan tesislerinde bulunan Tözün Tunalı antrenman sahasına ara ekim gerçekleştirildi. Maçlara verilen aradan yararlanan yöneticiler, Urcan Vangöl Akademisinin daha sağlıklı şartlarda eğitim yapabilmesi için zemini iyileştirecekler.
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