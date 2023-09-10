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Çetinkaya yabancılarıyla kazandı

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Çetinkaya yabancılarıyla kazandı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen liglerin başlamasına kısa bir süre kala takımlar hazırlık maçlarına devam ediyorlar. Esentepe ile Çetinkaya da hazırlık maçında karşılaştılar. Erdal Barut Stadında oynanan maçı Çetinkaya 2 – 0’lık net skorla kazandı. İlk devreyi Osita’nın golüyle 1 – 0 önde tamamlayan Çetinkaya ikinci devrede ise Ernest ile bir gol daha bularak skoru 0 – 2 yaptı.
 
 
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