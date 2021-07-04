Çetinkaya turnuvasında, Gönyeli şampiyon

Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi, 3 Temmuz Cumartesi günü Çetinkaya Türk Spor Kulübü eski başkanlarından merhum Kemal Şemiler adına turnuva düzenledi.
Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi, Değirmenlik İrfan Erbay Akademi, Dikmen Gelişim Akademisi ve Gönyeli Futbol Akademisi’nin katıldığı U 11 kategorisindeki anı turnuvası Çetinkaya Metehan tesislerinde düzenlendi.
Kemal Şemiler Anı Turnuvasında Gönyeli şampiyon olurken sıralama şöyle oluştu: 1. Gönyeli Futbol Akademisi 2. Değirmenlik İrfan Erbay Akademisi 3. Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi 4. Dikmen Gelişim Akademisi
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