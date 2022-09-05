banner762
banner815
Sezonun 3. Drag Yarışı 9-10 Eylül tarihlerinde
Sezonun 3. Drag Yarışı 9-10 Eylül tarihlerinde
6 0
16 0
 
Hamitköy göleti de kurudu
Hamitköy göleti de kurudu
16 0
İskele’de 4. Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği başladı
İskele’de 4. Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği başladı
14 0
29 0
Larnaka Gençler Birliği yönetimi antrenörlerle sözleşme imzaladı
Larnaka Gençler Birliği yönetimi antrenörlerle sözleşme imzaladı
25 0
KTSYD üyeleri bilgilerini tazeledi
KTSYD üyeleri bilgilerini tazeledi
16 0
banner797

Çetinkaya takviyelere devam ediyor

banner476

banner825
Çetinkaya takviyelere devam ediyor
AKSA Süper Lige yeniden yükselen Çetinkaya’da şampiyon kadrodan ayrılan futbolcuların yerine, transfer çalışmaları devam ediyor.
Bu çerçevede sarı kırmızılı ekip Hamitköy’den Salih Adakan’ın transferini gerçekleştirdi. Kulüpler yaptıkları görüşme sonrasında anlaşma sağladı. Adakan’ın dün yeni takımı ile antrenmana katıldığı öğrenildi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.