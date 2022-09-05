Çetinkaya takviyelere devam ediyor

AKSA Süper Lige yeniden yükselen Çetinkaya’da şampiyon kadrodan ayrılan futbolcuların yerine, transfer çalışmaları devam ediyor.
Bu çerçevede sarı kırmızılı ekip Hamitköy’den Salih Adakan’ın transferini gerçekleştirdi. Kulüpler yaptıkları görüşme sonrasında anlaşma sağladı. Adakan’ın dün yeni takımı ile antrenmana katıldığı öğrenildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.