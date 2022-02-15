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Çetinkaya süper lige dönmeye kararlı

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Çetinkaya teknik direktörü Turan Altay sezon sonunda mutlaka yeniden Süper Lig’e döneceklerini söyleyerek, Çetinkaya olarak maçların zorluk derecelerinin farkındayız. Çok çalışıp hedefe ulaşmak istiyoruz” dedi

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Çetinkaya süper lige dönmeye kararlı
Necati KÜLAHLILAR
Aksa birinci ligde lider Çetinkaya 39 puanla liderliğini sürdürürken Çetinkaya teknik direktörü Turan Altay sezon sonunda mutlaka yeniden Süper Lig’e döneceklerini ifade etti.
Altay “Şu anda her şey istediğimiz gibi gidiyor.Liderliğimizi sezon sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz.Sezon sonunda Çetinkaya olarak yeniden Süper Lig’e geri dönmekte kararlıyız” dedi.
Geçtiğimiz hafta sonu bire bir rakipleri olan Gençlik Gücü’nü yenerek liderliklerini devam ettirdiklerine dikkat çeken Altay,“ikinci sırada bulunan Gençler Birliği de en yakın takipçimiz.Çetinkaya olarak maçların zorluk derecelerinin farkındayız, Çok çalışıp hedefe ulaşmak istiyoruz” diye konuştu.
 
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