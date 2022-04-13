Çetinkaya, Süper Lig kapısını araladı

Aksa 1. Ligin 26. Haftası oynanan 8 maçla tamamlanırken, lider Çetinkaya Süper Lig yolunda önemli bir engeli daha aşarak adeta Süper Lig kapısını araladı.Ligin 26. Haftasında yakın takipçilerinden ikinci devrenin kaybetmeyen tek takımı Değirmenlik’i 5-1 gibi farklı bir skorla geçerek liderliğini perçinledi.Zirve takipçilerinden China B. Gençlik Gücü ise konuk olduğu Mormenekşe deplasmanında ikinci devrede bulduğu gollerle sahadan galip ayrılarak Süper Lig yolunda önemli bir galibiyet aldı.Zirve takipçilerinden Gençler Birliği ise konuk ettiği play-out hattındaki ekiplerden B.Bağcıl takımını zorlansa da mağlup ederek Süper Lig için iddiasını sürdürdü. B.Bağcıl ise play-out dışına çıkma şansını kaçırdı.Play-off hattı içinde yer alan takımlardan Karşıyaka konuk olduğu play-out hattındaki Yalova karşısında mağlup olarak kötü gidişatını sürdürdü. Yalova ise üst üste 2. galibiyetini alarak nefes aldı.Ligin ilk devresi sonunda zirvede olan ancak ikinci devrede aldığı kötü sonuçlarla play-off hattına gerileyen SFC Dörtyol konuk olduğu Düzkaya deplasmanından beraberlikle ayrılarak yerini korudu.Ligde sürpriz sonuçlar alan takımlardan olan Esentepe ise konuk olduğu play-out hattındaki İncirli ile berabere kalarak play-off hattına yaklaşma şansını tepti.Play-out hattı içindeki Maraş ile rahat konumdaki Yeni Boğaziçi takımlarının mücadelesinde ise kazanan çıkmadı.Ligin dibine demir atan iki ekip Görneç ile Çanakkale arasındaki karşılaşma gol düellosuna sahne olurken kazanan Görneç oldu. Her iki takım için de bu hafta ligde kalma adına son şansları olacak.Aksa 1. Ligin 26. Haftasında oynanan 8 maçın 4’ünü ev sahipleri kazanırken, 3 maç beraberlikle bitti tek maçı ise deplasman takımı kazandı.Ligin 26. Haftasında kale ağları toplam 25 kez havalanırken, maç başına 3 gol ortalamasının üzerine çıkıldı.Gol krallığı yarışında SFC Dörtyol futbolcusu Berkant haftayı boş geçmesine karşın 24 golle liderliğini sürdürürken, Çetinkaya’dan İbrahim attığı 3 golle gol sayısını 19’a yükseltti.Maraş-Yeniboğaziçi: 1 – 1G.Birliği-B.Bağcıl: 2 – 1Düzkaya-SFC Dörtyol: 1 –1Mormenekşe- G.Gücü: 0 – 2İncirli-Esentepe: 1 – 1Görneç-Çanakkale: 4 – 3Yalova-Karşıyaka: 1 - 0Çetinkaya- Değirmenlik: 5 – 1Esentepe – MaraşB.Bağcıl – İncirliDörtyol – YalovaGençlik Gücü – GörneçYeni Boğaziçi-ÇetinkayaÇanakkale – DüzkayaKarşıyaka – Gençler BirliğiDeğirmenlik – Mormenekşe