Çetinkaya, Süper Lig kapısını araladı

Ligin 26. Haftasında yakın takipçilerinden ikinci devrenin kaybetmeyen tek takımı Değirmenlik’i 5-1 gibi farklı bir skorla geçerek liderliğini perçinledi.
Zirve takipçilerinden China B. Gençlik Gücü ise konuk olduğu Mormenekşe deplasmanında ikinci devrede bulduğu gollerle sahadan galip ayrılarak Süper Lig yolunda önemli bir galibiyet aldı.
Zirve takipçilerinden Gençler Birliği ise konuk ettiği play-out hattındaki ekiplerden B.Bağcıl takımını zorlansa da mağlup ederek Süper Lig için iddiasını sürdürdü. B.Bağcıl ise play-out dışına çıkma şansını kaçırdı.
Play-off hattı içinde yer alan takımlardan Karşıyaka konuk olduğu play-out hattındaki Yalova karşısında mağlup olarak kötü gidişatını sürdürdü. Yalova ise üst üste 2. galibiyetini alarak nefes aldı.
Ligin ilk devresi sonunda zirvede olan ancak ikinci devrede aldığı kötü sonuçlarla play-off hattına gerileyen SFC Dörtyol konuk olduğu Düzkaya deplasmanından beraberlikle ayrılarak yerini korudu.
Ligde sürpriz sonuçlar alan takımlardan olan Esentepe ise konuk olduğu play-out hattındaki İncirli ile berabere kalarak play-off hattına yaklaşma şansını tepti.
Play-out hattı içindeki Maraş ile rahat konumdaki Yeni Boğaziçi takımlarının mücadelesinde ise kazanan çıkmadı.
Ligin dibine demir atan iki ekip Görneç ile Çanakkale arasındaki karşılaşma gol düellosuna sahne olurken kazanan Görneç oldu. Her iki takım için de bu hafta ligde kalma adına son şansları olacak.
Aksa 1. Ligin 26. Haftasında oynanan 8 maçın 4’ünü ev sahipleri kazanırken, 3 maç beraberlikle bitti tek maçı ise deplasman takımı kazandı.
Ligin 26. Haftasında kale ağları toplam 25 kez havalanırken, maç başına 3 gol ortalamasının üzerine çıkıldı.
Gol krallığı yarışında SFC Dörtyol futbolcusu Berkant haftayı boş geçmesine karşın 24 golle liderliğini sürdürürken, Çetinkaya’dan İbrahim attığı 3 golle gol sayısını 19’a yükseltti.
Haftanın Takımı: Çetinkaya
Sezon başında hedefini yeniden Süper Lig’e dönmek olarak belirleyen Çetinkaya takımı, ikinci devrede yenilmeyen takım olan Miracle Değirmenlik’i farklı mağlup ederek haftanın takımı olmayı hak etti.
Haftanın Yıldızı: İbrahim Köse(Çetinkaya)
Ligin ikinci devresinde takımının gol yükünü çeken isimlerinden olan Çetinkaya’nın tecrübeli gol ayağı İbrahim Köse bu hafta hat-trick yaparak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.
Haftanın teknik adamı: Niyazi Göksun (C.B Gençlik Gücü)
Süper Lig hedefindeki takımını iyi hazırlayan ve ligin son haftalarına girilirken puan kaybetmek istemeyen Gençlik Gücü takımının teknik direktörü Niyazi Göksun oynattığı temkinli futbol ile galibiyeti getirdi.
Haftanın Hakemi: Kerem Eran(Mormenekşe-G.Gücü)
Zorluk derecesi yüksek maçların hakemi olan tecrübeli düdük Kerem Eran, Mormenekşe-Gençlik Gücü mücadelesinde sahaya hakimiyeti ve yerinde düdükleriyle haftanın hakemi oldu
Haftanın Kare Ası:
Remzi (Yeni Boğaziçi), Emir(Gençler Birliği), Ümitcan(Gençlik Gücü), Ertan(Çetinkaya)
Haftanın Onbiri:
Ozan(Çetinkaya), Emir (Gençler Birliği), Çağdaş (Gençlik Gücü) Cemal(Çetinkaya), Sami Ergazi(İncirli), Behiç(Çetinkaya), Yıldıray(Gençler Birliği), Hasan Akkuyu(Gençlik Gücü), Civan(Yalova), İbrahim Köse (Çetinkaya)
Sertan(Gençler Birliği)
Aksa 1. Lig 26. Hafta sonuçları
Maraş-Yeniboğaziçi: 1 – 1
G.Birliği-B.Bağcıl: 2 – 1
Düzkaya-SFC Dörtyol: 1 –1
Mormenekşe- G.Gücü: 0 – 2
İncirli-Esentepe: 1 – 1
Görneç-Çanakkale: 4 – 3
Yalova-Karşıyaka: 1 - 0
Çetinkaya- Değirmenlik: 5 – 1
AKSA 1.Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Çetinkaya TSK
|26
|18
|4
|4
|70
|23
|47
|58
|2.
|China Bazaar Gençlik Gücü TSK
|26
|17
|3
|6
|55
|26
|29
|54
|3.
|Miracle Değirmenlik SK
|26
|16
|3
|7
|49
|34
|15
|51
|4.
|L. Gençler Birliği SK
|26
|15
|5
|6
|34
|24
|10
|50
|5.
|Karşıyaka ASK
|26
|12
|8
|6
|51
|31
|20
|44
|6.
|SFC Dörtyol SK
|26
|12
|7
|7
|61
|39
|22
|43
|7.
|Esentepe KKSK
|26
|11
|7
|8
|49
|38
|11
|40
|8.
|Yeniboğaziçi DSK
|26
|8
|11
|7
|35
|34
|1
|35
|9.
|Düzkaya KOSK
|26
|9
|8
|9
|31
|34
|-3
|35
|10.
|Mormenekşe GBSK
|26
|8
|11
|7
|28
|35
|-7
|35
|11.
|Maraş GSK
|26
|8
|6
|12
|36
|50
|-14
|30
|12.
|İncirli SK
|26
|7
|6
|13
|31
|49
|-18
|27
|13.
|Yalova SK
|26
|6
|8
|12
|32
|46
|-14
|26
|14.
|Bostancı Bağcıl SK
|26
|5
|6
|15
|23
|43
|-20
|21
|15.
|Çanakkale TSK
|26
|3
|4
|19
|40
|71
|-31
|13
|16.
|Görneç KSK
|26
|2
|5
|19
|18
|66
|-48
|11
Aksa 1. Lig 27. Hafta maç programı:
Esentepe – Maraş
B.Bağcıl – İncirli
Dörtyol – Yalova
Gençlik Gücü – Görneç
Yeni Boğaziçi-Çetinkaya
Çanakkale – Düzkaya
Karşıyaka – Gençler Birliği
Değirmenlik – Mormenekşe