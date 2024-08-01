Çetinkaya, sezona Gayretköy’de hazırlanıyor

Necati KÜLAHLILAR
Süper Ligin sarı – kırmızılı başkent temsilcisi Çetinkaya sezon öncesi hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.
Teknik direktör Serkan Önet nezaretinde çalışmalarına devam eden Çetinkaya takımı, Gayretköy sahasında aralıksız çalışmalarına devam ediyor.
Özellikle takıma yeni katılan oyuncuların erken kaynaşması teknik ekibi oldukça memnun etti.
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