Çetinkaya radikal kararların eşiğinde

Çetinkaya Türk Spor Kulübü yönetim kurulu, pandemi süreci öncesinde ve sonrasında yaşanan süreçte süregelen saha içi ve saha dışı olayları değerlendirerek, gerekli görülmesi durumunda her türlü radikal kararı alacağını duyurdu

Çetinkaya Türk Spor Kulübünde Ceran Tunalı başkanlığında oluşturulanyönetim kurulu, pandemi süreci öncesinde ve sonrasında yaşanan süreçte süregelen saha içi ve saha dışı olayları değerlendirerek, gerekli görülmesi durumunda her türlü radikal kararı alacağını duyurdu.

Çetinkaya Türk Spor Kulübüyönetim kurulunun açıklaması şöyle:

“Göreve geldiğimiz ilk gün de belirttiğimiz gibi, sezon başından beridir Çetinkaya T.S.K. ve camiası üzerine bir takım oyunlar oynanmak istendiğini üzülerek gözlemlemekteyiz.

Pandemi sonrası tekrar başlayan ligde tıpkı sezon başından beri olduğu gibi, çok “basit” hakem “hataları” ile karşı karşıya kalmaya devam ediyoruz.

Pandemi sonrası orta hakem Osman Özpaşa ve ekibinin yönettiği Gönyeli S.K. ile oynamış olduğumuz maçla birlikte hemen hemen her maçımızda oyuncularımıza acımasızca kartlar gösterilirken, rakip takımların benzer pozisyonlarda sadece “uyarıldığını” görmekteyiz.

Gerek Gönyeli S.K. maçında tarafımıza gösterilen bu kartlar ve bitmek bilmeyen uzatma dakikaları hakkında, gerekse de Hamitköy ŞHSK maçında verilen ve/veya verilmeyen kartlar hakkında kimse ile bir tartışma ortamı yaratmamak adına açıklama yapmayıp takımımıza ve ileriye dönük ve hali hazırda yapmakta olduğumuz projelerimize konsantre olup yönetim kurulu olarak sessiz kalmayı tercih ettik.

Ancak, 04 Temmuz 2020 tarihinde oynanan Çetinkaya Türk Spor Kulübü – Lefke Türk Spor Kulübü maçında yaşananlar artık bardağı taşırmıştır. Rakibimizle daha önce yaşanan sportmenlik dışı saha olayları gerekçe göstererek sportmenliğin korunabilmesi adına, maçtan üç gün önce Spor Dairesine ve/veya Spor Dairesi müdürüne rakip takım oyuncularını ve taraftarlarını karşı tribün ve karşı soyunma odalarında konuk etmek istediğimizi bildirdik ve yetkili mercilerden ilgili konuya ilişkin onay aldık. Ancak ne yazık ki, mücadelenin başlamasına kırk beş dakika kala bu talebimize ilişkin kararın değiştirildiğini öğrendik. Konu ile ilgili yetkili kişi / kişilerle yeniden iletişim kurmaya çalıştığımızda, ne yazıktır ki muhatap bulamadık. Değiştirilen bu karar sebebiyle maalesef gerek maç esnasında tribünlerde, gerekse de devre arası soyunma odası girişlerinde istenmeyen bir takım olaylar yaşanmıştır.

Yaşanan bu olayların sorumlusu ve/veya sorumluları ilgili dairenin karar veren merciisi ve/veya mercileri olduğu maalesef aşikardır. Bu vesile ile olayların yatışmasını sağlayan polis mensuplarına camiamız adına teşekkür ederken, ilgili maç öncesi ve sırasında; gerek saha içinde, gerekse saha dışında gelişen olaylarla ilgili takdiri siz spor kamuoyuna bırakıyoruz.

Saha dışında gelişen olayların yanı sıra; tıpkı yukarıda belirttiğimiz Gönyeli S.K. - Çetinkaya T.S.K. ve Çetinkaya T.S.K. - Hamitköy Ş.H.S.K. maçlarında da olduğu gibi, Çetinkaya T.S.K. - Lefke T.S.K. maçının orta hakem Fehim Dayı ve ekibi bize acımasızca kartlar göstermiş olup, defalarca yanlış ofsayt kararları üretmiş ve rakibimizin benzer pozisyonlarını “es” geçmiştir.

Tüm bu yaşanan olaylar neticesinde belirtmek isteriz ki, Çetinkaya T.S.K. sahipsiz değildir. Başkanımız, yönetim kurulumuz ve camiamız yaşanan ve yaşanması muhtemel bu tip olaylar karşısında artık daha fazla sessiz kalmayacaktır. Pandemi ile birlikte oluşan ekonomik sıkıntılar içerisinde ciddi finansal kaynaklar yaratılmakta olup, futbolcularımız sahada ter döküp, emek vermektedir. Çetinkaya T.S.K. ve camiası bu şekilde emeklerimizin heba edilmesine daha fazla izin vermeyecektir.

Hatırlatırız ki; ülke futbolunda kişiler gelip geçicidir, ancak Çetinkaya Türk Spor Kulübü ve mazisi 1930’dan beri olduğu gibi her zaman ülke futbolunda ve Kıbrıs Türk futbol tarihinde sayısız başarıları ile yerini almıştır ve almaya devam edecektir. Kıbrıs Türk futbolunda hiçbir “kurum” ve/veya “kuruluş” ve/ veya “dernek” ve/veya “kişiye” Çetinkaya Türk Spor Kulübü’nün hakkını yedirmeyeceğimizi, maçların çifte standart olmaksızın adil yönetilmesi durumunda gerekli cevabı takımımızın sahada vereceğinden eminiz.

Yönetim kurulumuz nezdinde pandemi süreci öncesinde ve sonrasında yaşanan süreçte süregelen saha içi ve saha dışı olayları değerlendirerek, gerekli görülmesi durumunda her türlü radikal kararı alacağımızı kamuoyuna arz ederiz.”