Çetinkaya ohh, Gençler Birliği off çekti

Süper Ligin ilk iki haftasını puansız kapatan iki ekip olan Gençler Birliği ile Çetinkaya arasındaki mücadelenin galibi 3 -2’lik skorla konuk Çetinkaya oldu ve ilk puanlarını aldı, Gençler Birliği ise üçüncü haftayı da puansız kapattı

Stat: İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Zekai Töre, Mehmet Ekşici, Emre Çevikdal.

Pera L. Gençler Birliği: Hamit, Arda, İsmet(Bülent), Mehmetali(Ali Moafi), Berk, Abdülaziz, Ahmet Kara, Yıldıray(Eray), Obochi, Sertan, Bawa.

Çetinkaya: Kemal, Agit, Aşkın, Recep, Yasin(Ömer), Behiç(Burak), Batuhan, Cemal(Muammer), Çağdaş(Emre), Osita, Ernest.

Goller: Dk.23 ve 90+2 Sertan(Gençler Birliği), Dk. 20 ve 71 Ernest, Dk. 69 Behiç(Pen.) (Çetinkaya)



Aksa Süper Liginin 3. Haftasının önemli karşılaşmasında ilk 2 haftayı puansız kapatan Pera L. Gençler Birliği ile Çetinkaya takımları İskele’de karşı karşıya geldi. Zevkli ve gollü geçen karşılaşma sonunda konuk ekip Çetinkaya sahadan 3 -2 galip ayrılarak ilk 3 puanını elde etti.

Karşılaşmaya her iki takımda gol için yüklenerek başlarken, ilk golü konuk Çetinkaya buldu.

Dk. 20 Çetinkaya atağında Çağdaş’ın ortasında iyi yükselen Ernest kafayla topu ağlara gönderdi. 0 – 1

Dk. 23 Beraberlik için yüklenen Gençler Birliği takımı orta alanda topla buluşan Yıldıray’ın ara pasında Çetinkaya ceza alanı içinde topla buluşan Sertan’ın güzel vuruşunda top ağlara gitti ve skor 1 – 1 oldu.

İlk devrenin geriye kalan dakikalarında her iki takımında çabası gol getirmedi.

İkinci devreye iyi başlayan konuk Çetinkaya oldu.

Dk. 46 Çetinkaya atağında Gençler Birliği ceza alanı içinde topla buluşan Ernest, Ağit’in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Zekai Töre penaltıyı gösterdi. Penaltıyı kullanan Ernest’in vuruşunda kaleci Hamit gole izin vermedi.

Dk.69 Çetinkaya bir kez daha penaltı kazandı. Penaltıyı bu kez kullanan Behiç topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek skoru 1-2 yaptı.

Dk.71 Çetinkaya atağında Gençler Birliği ceza alanında defanstan seken topla buluşan Ernest topu ağlara göndererek kendisinin ikinci takımının 3. golünü atarak skoru 1-3 yaptı.

Dk. 90+2 Gençler Birliği atağında Çetinkaya ceza alanı içinde son olarak topla buluşan Sertan güzel bir vuruşla topu ağlara göndererek skoru 2 -3 yaptı.

Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 3-2 Çetinkaya üstünlüğünde tamamlandı.

