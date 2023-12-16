Çetinkaya nefes aldı

YER: Karşıyaka Şengül Törehan Stadı
HAKEMLER: Mustafa Öztugay, Emre Çevikdal, Halil Atlar
MİRACLE KARŞIYAKA: Nejdet, İlker, Sena, Dıatta, Ahmet Hatay, Pote, Mustafa Süzgen, Rahmi, Toykan, Mustafa Vardi, Mehmet Göktaş.
ÇETİNKAYA: Kemal, Burak, Osıta, Muammer, Cemal, Yasin, Agit, Ernest, Ali, Batuhan, Hamit.
KIRMIZI KART: DK 76 Dıatta (Miracle Karşıyaka). DK 47 Batuhan (Çetinkaya).
GOLLER: DK 3 Pote, DK 87 Sena(Miracle Karşıyaka). DK 15 Ernest, DK 19 Muammer, DK 52 Mustafa Süzgen kk(Çetinkaya).
Aksa Süper Ligin 13. Haftasında M.Karşıyaka ile Çetinkaya Karşıyaka Stadı’nda karşı karşıya geldiler.
3.DK: Çabuk gelişen Miracle Karşıyaka atağında Pote takımını öne geçirdi.1-0
15.DK: Çetinkaya’nın etkili olduğu anlardan birinde Ernest skora denge getiren isim oldu. 1-1
19.DK: Bir başka Çetinkaya atağında Muammer deplasmanda takımını öne geçiren isim oldu.1-2
52.DK: Bir başka Çetinkaya atağında Mustafa Süzgen topu kendi filelerine gönderdi.1-3
87.DK: Kalabalık adamla gelişen Miracle Karşıyaka atağında Sena farkı bire indirdi.2-3
Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma sona erdi.
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