Çetinkaya nefes aldı

Orta sıralarda bulunan iki takım M.Karşıyaka ile Çetinkaya arasındaki mücadelede konuk Çetinkaya rakibini 3 -2 mağlup ederek derin bir nefes aldı

YER: Karşıyaka Şengül Törehan Stadı

HAKEMLER: Mustafa Öztugay, Emre Çevikdal, Halil Atlar

MİRACLE KARŞIYAKA: Nejdet, İlker, Sena, Dıatta, Ahmet Hatay, Pote, Mustafa Süzgen, Rahmi, Toykan, Mustafa Vardi, Mehmet Göktaş.

ÇETİNKAYA: Kemal, Burak, Osıta, Muammer, Cemal, Yasin, Agit, Ernest, Ali, Batuhan, Hamit.

KIRMIZI KART: DK 76 Dıatta (Miracle Karşıyaka). DK 47 Batuhan (Çetinkaya).

GOLLER: DK 3 Pote, DK 87 Sena(Miracle Karşıyaka). DK 15 Ernest, DK 19 Muammer, DK 52 Mustafa Süzgen kk(Çetinkaya).



Aksa Süper Ligin 13. Haftasında M.Karşıyaka ile Çetinkaya Karşıyaka Stadı’nda karşı karşıya geldiler.

3.DK: Çabuk gelişen Miracle Karşıyaka atağında Pote takımını öne geçirdi.1-0

15.DK: Çetinkaya’nın etkili olduğu anlardan birinde Ernest skora denge getiren isim oldu. 1-1

19.DK: Bir başka Çetinkaya atağında Muammer deplasmanda takımını öne geçiren isim oldu.1-2

52.DK: Bir başka Çetinkaya atağında Mustafa Süzgen topu kendi filelerine gönderdi.1-3

87.DK: Kalabalık adamla gelişen Miracle Karşıyaka atağında Sena farkı bire indirdi.2-3

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma sona erdi.



