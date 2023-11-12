Çetinkaya, Mesarya’ya patladı

Stat: Atatürk Stadı
Hakemler: Turgay Misk, Hakan Gök, Sertan Alkın
Çetinkaya: Kemal Bağbal, Burak , Behiç Kum(Muammer), Osita Obiekwe (Ömer Albayrak), Çağdaş (Tunahan), Cemal Ş. Kurt, Recep, Yasin(Erdi), Agit, Ammanuel Ernest (Aşkın Kavaklı), Hamit
Mesarya: Ercan, Okan(Oğulcan), Yusuf, Tacettin(Mustafa Yaşınses), Salahi(Ahmet Can), Emrecan Telsiz (Eren), Mert Ateş, Abdullah Erol, Çağlar (Mehmetali Öztemiz) Adefemi Abegunrin, Juan Felipe.
Goller: Dk.1 Osita Obiekwe Dk.27 ve Dk.57 Emmanuel Ernest Dk.84 Ömer Albayrak (Çetinkaya)
AKSA Süper Lig’in 8’inci haftasında Çetinkaya, Mesarya’yı konuk etti, ev sahibi ekip karşılaşmayı 4-0 kazandı.
Atatürk Stadı’nda oynanan mücadelede Çetinkya’nın gollerini 1’inci dakikada Osita, 27 ve 57’nci dakikalarda Emmanuel Ernest ve 84’üncü dakikada Ömer Albayrak kaydetti.
Çetinkaya bu galibiyetin ardından 13 puana yükselirken, Mesarya 9 puanda kaldı.
Süper Lig’in 9’uncu haftasında Çetinkaya, Cihangir deplasmanına gidecek Mesarya ise Göçmenköy’e konuk olacak.
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