Çetinkaya mesaiye başladı

Necati KÜLAHLILAR
Tarihinde ilk kez Birinci Ligde mücadele edecek olan Çetinkaya, yeni sezon hazırlıklarına başladı.
Behiç Kum ve Ertan Bulut gibi 2 deneyimli futbolcuyu transfer eden sarı kırmızılılar ilk antrenmanı Metehan tesislerinde yaptı. Deneyimli teknik direktör Turan Altay yönetiminde lige girecek olan Çetinkaya, transferlerine devam edecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.