Çetinkaya mesaiye başladı

Necati KÜLAHLILAR

Tarihinde ilk kez Birinci Ligde mücadele edecek olan Çetinkaya, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Behiç Kum ve Ertan Bulut gibi 2 deneyimli futbolcuyu transfer eden sarı kırmızılılar ilk antrenmanı Metehan tesislerinde yaptı. Deneyimli teknik direktör Turan Altay yönetiminde lige girecek olan Çetinkaya, transferlerine devam edecek.



