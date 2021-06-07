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Çetinkaya mesaiye başladı

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Çetinkaya mesaiye başladı
Necati KÜLAHLILAR
Tarihinde ilk kez Birinci Ligde mücadele edecek olan Çetinkaya, yeni sezon hazırlıklarına başladı.
Behiç Kum ve Ertan Bulut gibi 2 deneyimli futbolcuyu transfer eden sarı kırmızılılar ilk antrenmanı Metehan tesislerinde yaptı. Deneyimli teknik direktör Turan Altay yönetiminde lige girecek olan Çetinkaya, transferlerine devam edecek.
 
 
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