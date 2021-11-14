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Çetinkaya liderlik aşkına

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Çetinkaya, önemli eksiklerle çıktığı maçta Maraş’ı ikinci devrede bulduğu gollerle farklı mağlup ederek liderliğe yükseldi. Maraş ise düşüşünü sürdürdü

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Çetinkaya liderlik aşkına
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AKSA Birinci Ligde şampiyonluk hedefinde olan Çetinkaya, karantina süreci yaşayan, sakat ve cezalı futbolcularından dolayı önemli eksiklerle çıktığı maçta Maraş’ı ikinci devrede bulduğu gollerle farklı mağlup ederek liderliğe yükseldi. 6 haftadır galip gelemeyen Maraş ise düşüşünü sürdürüp alt sıralara geriledi.
Emre Öztaşlı’nın yönettiği Atatürk Stadındaki maçın ilk devresinden gol sesi çıkmazken devre 0 – 0 sona erdi.
İkinci devre Çetinkaya, Ertan’ın önderliğinde oyuna ağırlığını iyice koydu. 57’de skoru 1 – 0 yapan Ertan, 69’da Mustafa Kemal’aasist yaptı. 2 – 0 75’te golcü Ömer skoru 3 – 0 yaparken, son anlarda İbrahim Köse skoru belirledi. 4 – 0
 
 
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