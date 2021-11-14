Çetinkaya liderlik aşkına

Çetinkaya, önemli eksiklerle çıktığı maçta Maraş’ı ikinci devrede bulduğu gollerle farklı mağlup ederek liderliğe yükseldi. Maraş ise düşüşünü sürdürdü

AKSA Birinci Ligde şampiyonluk hedefinde olan Çetinkaya, karantina süreci yaşayan, sakat ve cezalı futbolcularından dolayı önemli eksiklerle çıktığı maçta Maraş’ı ikinci devrede bulduğu gollerle farklı mağlup ederek liderliğe yükseldi. 6 haftadır galip gelemeyen Maraş ise düşüşünü sürdürüp alt sıralara geriledi.

Emre Öztaşlı’nın yönettiği Atatürk Stadındaki maçın ilk devresinden gol sesi çıkmazken devre 0 – 0 sona erdi.

İkinci devre Çetinkaya, Ertan’ın önderliğinde oyuna ağırlığını iyice koydu. 57’de skoru 1 – 0 yapan Ertan, 69’da Mustafa Kemal’aasist yaptı. 2 – 0 75’te golcü Ömer skoru 3 – 0 yaparken, son anlarda İbrahim Köse skoru belirledi. 4 – 0



