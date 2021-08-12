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Çetinkaya, Lapta’nın eski golcüsünü aldı

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Çetinkaya, Lapta’nın eski golcüsünü aldı
Tarihinde ilk kez Birinci Ligde mücadele edecek olan Çetinkaya, 2021 – 2022 sezonuna yönelik transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Türkiyeli futbolcu hakkını forvetten yana kullanan Çetinkaya, 1461 Trabzonspor’da oynamış olan forvetÖmer Kaygusuz ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) merkezinde 1 yıllık sözleşme imzalandı. Ömer Kaygusuz, ülkemizde daha önce Lapta’da forma giymişti.
 
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