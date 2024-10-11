Çetinkaya kendine geldi

Aksa Süper Ligin 4. Haftasının açılış maçında konuk ettiği T. H. Dumlupınar’ı 4-1’lik skorla mağlup eden Çetinkaya, sezonun ilk 3 puanını hanesine yazdırdı

Stat: Atatürk Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Serdar Gürpınar, Ahmet Genç

Çetinkaya: Türkkan Delideniz, Yusuf Kondoz, Recep Arkol (Dk.90 Durmuş), Kadir Erol (Dk.82 Hamit), Mustafa K. Atlar, Moussa Corso Traore, Ahmet Kara (Dk.68 Aşkın), Muammer Tip (Dk.90 Ahmet Can), Pa Omar Jobe, Ussumane Djabi, Ahmet Hatay

T. H. Dumlupınar: Ali Yıldız, Olcay M. Aykut, Orhan Kalaycı, Doğukan Gören (Dk.63 Yunus), Berk Büyükkal, Godwin Ime Joseph, Berk Güçlücan (Dk.60 Yıldıray), Junior Adjessa(Dk.76 Emre), Mert Güçlücan, Mehmet Altın(Dk.63 Osman), Hikmet Çelikel

GOLLER: Dk.26 Ussumane Djabi, Dk.28 Ahmet Kara, Dk.68 ve 90+6 Moussa Corso Traore (Çetinkaya) – Dk.78 Mert Güçlücan (T. H. Dumlupınar)



Aksa Süper Ligi Süleyman Göktaş Sezonu 4. Haftasının açılış maçında iki sarı kırmızılı ekip Çetinkaya ile T. H. Dumlupınar karşı karşıya geldi.

Atatürk Stadı’nda yer alan karşılaşmayı 4-1’lik skorla kazanan Çetinkaya, sezonun ilk 3 puanını hanesine yazdırdı. Çetinkaya’ya galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Ussumane Djabi, 28. dakikada Ahmet Kara ile 68 ve 90+6. dakikalarda Moussa Corso Traore filelere gönderdi. Konuk Dumlupınar’ın tek golü 78. dakikada Mert Güçlücan’dan geldi.

Maçta ilk gol sesi 26’ıncı dakikada geldi. Gelişen Çetinkaya atağında Ussumane Djabi, yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu golün 2 dakika sonrasında fark 2’ye yükseldi. Bu kez sahne alan Ahmet Kara yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi.

Maçın ilk yarısı Çetinkaya’nın 2-0 üstünlüğünde tamamlandı. İkinci yarıda sahneye Çetinkaya’nın yabancı oyuncusu Moussa Traore çıktı. 68’inci dakikada yakaladığı fırsatı iyi değerlendiren Traore, farkı 3’e çıkarmayı başardı.

3-0’dan sonra Çetinkaya kalesine yüklenen Dumlupınar aradığı golü 78’inci dakikada buldu. Mert Güçlücan, kalecinin sağına yaptığı vuruşta takımının golüne imza attı.

Maçta son sözü 90+5’te Traore söyledi. Oyuncu attığı golle skoru 4-1 yaparken, hakem Utku Hamamcıoğlu santra yaptırmadan mücadelenin son düdüğünü çaldı.

Bu sonucun ardından Çetinkaya 4 puana yükselirken Dumlupınar 3 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Çetinkaya, Yenicami’ye konuk olacak. Tremeşeli Holding Dumlupınar ise Mesarya’yı konuk edecek.



