Çetinkaya kazandı ve rahatladı

Çetinkaya lider başladığı Süper Lig play out liginin ilk maçında rakibi Hamitköy’ü 4 – 2 mağlup ederek ligde kalmayı garantiledi

Stad: Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar

Hakemler: Ali Özer, Halil Erdem Canaloğlu, Yusufcan Dönder

Çetinkaya: Atakan, Burak, Mehmet Söker, Agit, Osman, Cemal, Eren, Ramadan, Çağlar, Recep, Agoha

Hamitköy: Tolga, Ömer, Kemal, Mert, Salih, Serhat, Cemre, Altan, Sercan, İbrahim, Ardahan

Goller: Dk 13 (Pen)-32-68 Agoha Dk 52 Çağlar Toklu (Çetinkaya) Dk 83 Ardahan Dk 85 İbrahim Güler (Pen)



AKSA Süper Lig play out ilk maçları sonunda Çetinkaya ligde kalmayı garantiledi. Hamitköy karşısında 4-2 galip gelen sarı kırmızılılar hedeflerine ulaştı.

Türk Ocağı da CB Gençlik Gücü karşısında kazanarak avantaj elde etti. Çetinkaya hem Hamitköy'e averajdan hem de G.Gücü'nün buçuklu puandan gruba başladığından matematiksel olarak ilk maç sonunda Süper Lig'de kalmayı başardı.

Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda oynanan maça Çetinkaya hızlı başladı ve 13. dakikada penaltı atışında Agoha ile 1-0 öne geçti. Agoha 32’de takımının ve kendisinin 2. golünü atarken ilk devre 2-0 tamamlandı. Çetinkaya’da Çağlar 52’de farkı 3 Agoha 68’de farkı 4’e çıkardı. Hamitköy 83’de Ardahan ile farkı 3’e 85’de penaltıdan İbrahim Güler ile farkı 2 ye indirse de kalan süre puan almasına yetmedi.



