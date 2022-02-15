Çetinkaya kayıpsız gidiyor

AKSA Birinci Lig’in18. Haftası geçtiğimiz hafta sonu oynanan 9 karşılaşmayla tamamlandı.İkinci devrenin ilk haftasında Dörtyol’u evinde farklı mağlup ederek liderliğe yükselen Çetinkaya bu hafta da konuk ettiği ayni puanla takipçisi olan Gençlik Gücü’nü mağlup ederek şampiyonluk yolundaki önemli bir engeli aştı. Liderin takipçilerinden Gençler Birliği ise konuk olduğu alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Yalova deplasmanından 2-0’lık galibiyetle ayrılarak zirve takibini sürdürdü.İlk devreyi lider tamamlayan ancak ikinci devrenin ilk 2 haftasını mağlubiyetle kapatan SFC Dörtyol konuk ettiği güçlü rakibi Yeni Boğaziçi’ni eksik kadrosuna rağmen yenmeyi başararak kendine geldi.Play-off oynama hedefinde olan Miracle Değirmenlik, ligin dibinden uzaklaşmak için çabalayan Çanakkale deplasmanından 3 puanla dönerek hedefinde ilerlemeye devam etti.Play-off hedefleyen Karşıyaka takımı ise orta sıralarda kendine yer edinen Esentepe’yi mağlup etmeyi başararak iddiasını sürdürdü.Alt sıraları ilgilendiren önemli karşılaşmalardan biri olan Görneç - Maraş maçı 1-1 eşitlikle tamamlanırken Görneç, ikinci devrede oynadığı üçüncü maçtan da beraberlikle ayrıldı.İkinci devreye beraberliklerle başlayan ekiplerden olan Mormenekşe ise alt sıralardan uzaklaşmak isteyen B.Bağcıl’ı mağlup ederek derin bir nefes aldı.Dört maçın ev sahibi takımların galibiyetleri, 13 maçın deplasman ekibinin üstünlüğünde, 1 maçın ise berabere tamamlandığı Aksa 1. Lig’de bu hafta kale ağları 22 kez havalanarak maç başı 3 gol ortalamasının üzerine çıkıldı.Birinci Lig Gol Krallığı yarışında Berkant İstanbul bu haftayı da boş geçmeyerekgol sayısını 21’eyükseltti. 12 gollü İlyas ve Ayberk, 11 gollü Güvenç ile İbrahim onu takip ediyorlar.Haftanın Takımı:Çetinkayaİkinci devreyle birlikte çıkışa geçerek zor maçları kazanan Çetinkaya bire bir rakibi Gençlik Gücü’nü de mağlup etmeyi başararak liderliğini sürdürmesini bildiHaftanın futbolcusu: Ayberk (Dörtyol)SFC Dörtyol takımının kaptanı Ayberk, Yeni Boğaziçi karşısında hem attığı iki golle galibiyete önemli rol oynadı, hem de oynadığı futbolla taraftarına güven verdiHaftanın Teknik Direktörü: Salih İnce (Gençler Birliği)Zirve takipçilerinden Gençler Birliği teknik direktörü Salih İnce, zorlu Yalova deplasmanına takımını iyi hazırlayarak Düzkaya maçından sonra önemli bir galibiyet almasında önemli rol oynadı.Haftanın Hakemi:Serkan Şimşek(Gençlik Gücü-Çetinkaya)Birinci Ligin zirvesini ilgilendiren maçta tecrübesiyle birlikte iyi bir maç çıkaran Serkan Şimşek skora etki edecek hatalar da yapmayarak haftanın hakemi olduHaftanın Kare Ası:Recep(Çetinkaya) )Yıldıray (Gençler Birliği)İlyas(Değirmenlik)Yiğitcan Ayaz(Karşıyaka)Haftanın On Biri:Ozan (Çetinkaya),Rifat(Dörtyol), Osman (G.Birliği),Recep(Çetinkaya) Mehmet(Karşıyaka)Ahmet Kara(G.Birliği)Behiç (Çetinkaya), Gökay(Mormenekşe),Ayberk (Dörtyol), Berkant(Dörtyol), Arda(Çetinkaya)Aksa 1. Lig 18. Hafta maç sonuçlarıChinaB.G.Gücü-Çetinkaya 0 – 2Yalova-G.Birliği 0 – 2Düzkaya-İncirli 3 – 2Çanakkale-M.Değirmenlik 1 – 3Karşıyaka-Esentepe 2 – 0SFC Dörtyol-Yeniboğaziçi 3 – 1Mormenekşe-B.Bağcıl 3 – 1Görneç-Maraş 1 – 1Aksa 1. Lig 19. Hafta maç programı:İncirli – YalovaY.Boğaziçi – ÇanakkaleEsentepe – SFC DörtyolB.Bağcıl – KarşıyakaMaraş – DüzkayaGençler Birliği – MormenekşeÇetinkaya – GörneçM. Değirmenlik – China B. Gençlik Gücü