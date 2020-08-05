Çetinkaya ile Bursaspor’dan akademi işbirliği

Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi ile Türkiye’nin köklü kulüplerinden Bursaspor Futbol Okulları arasında kardeşlik projesini hayata geçirmek için ilk adımlar atıldı.

Projeye göre Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi takımları Bursa’da düzenlenecek olan turnuvalarda yer bulacaklar.

Söz konusu projenin hayata geçmesi ve yapılacak ortak çalışmalar için Bursaspor futbol okulları direktörü Aykut Turan adaya gelerek Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi koordinatörü Salih Işık ile görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmeler sonrasında 2 koordinatör birbirlerine takım formalarını hediye ettiler.

