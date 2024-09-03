Çetinkaya ile Altınordu U 14 takımları Süper Kupa için oynayacak

Türkiye U14 Ligi şampiyonu Altınordu U14 takımı ile KKTC U14 Ligi şampiyonu Çetinkaya U14 takımları bu akşam İzmir’de Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecekler

Çetinkaya U14 futbol takımı, Süper Kupa mücadelesi için adadan ayrıldı. Bu akşam Altınordu Futbol Kulübü U14 takımıyla karşı karşıya gelecek olan Çetinkaya U14 takımı, İzmir'e gitti.

Takım kafilesi, Altınordu'nun resmi takım otobüsü ile İzmir'e taşınacak ve üç gün boyunca ulaşım bu otobüsle sağlanacak. Süper Kupa maçı için hazırlıklarını sürdüren Çetinkaya U14 ekibi, büyük bir motivasyon ve heyecanla İzmir'e hareket etti.

KTTF’DEN BAŞARI MESAJI

Öte yandan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Çetinkaya U-14 takımına Süper Kupa maçı için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla başarı diledi.

KTFF’nin paylaşımı şöyle:

“Türkiye U14 Ligi şampiyonu Altınordu FK ile "Süper Kupa" adı altında karşılaşmak üzere İzmir'e giden Red7Oil U14 Ligi şampiyonu Çetinkaya TSK'ya karşılaşmalarında başarılar diler, bizleri en iyi şekilde temsil edeceklerine olan inancımızın tam olduğunu bildiririz. Ayrıca kulübümüzü İzmir'de ağırlayan ve nazik davetiyle camiamızı mutlu eden Altınordu FK camiasına da teşekkür ederiz.”



