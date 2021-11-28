Çetinkaya hırsıyla kazandı

Çetinkaya, Miracle Değirmenlik deplasmanında oldukça istekli ve hırslı futbolunun karşılığını farklı galibiyetle alırken ikinci sırayayükseldi. Miracle Değirmenlik i se maç boyunca etkisizk alırken, mağlubiyete razı oldu

Stadyum: DeğirmenlikSadıkCemilStadı

Hakemler: UtkuHamamcıoğlu, CemÖksüzoğulları, Abdullah Genç

Miracle Değirmenlik: Onurhan, Raif, Kayhan (Dk.46 Merkan), Turgut (Dk.65 Berdan), Murat (Dk.46 Cem), Salih, Mehmet Parlak (Dk.65 Sabri), Yusuf Kumaş, Burak (Dk.80 HasanMercan), HüseyinKeleş, İlyas

Çetinkaya: Ozan, Abbas (Dk.80 Recep), Ertan (Dk.70 Yiğit), Behiç (Dk.90 Erhan), Mustafa Atlar, İbrahim Köse (Dk.80 Özcan), Yusuf Kondoz, Ömer (Dk.90 Burak), Tunç, Çağdaş, Cemal

Goller: 45.Dk İbrahim Köse, 49.Dk (P) Ertan, 78.Dk Ömer (ÇETİNKAYA)



AKSA Birinci Lig'de zirve mücadelesi veren iki takımın maçında deplasman ekibi Çetinkaya, MiracleDeğirmenlik’i farklı mağlup etti.

Maçın başından itibaren orta alandan Ertan, sol kanatta ise Çağdaş ile etkili olan Çetinkaya, oyunu rakip yarı alana yıktı. Miracle Değirmenlik buna rağmen girdiği 2 pozisyonu değerlendiremedi.

Çetinkaya, rakip savunmada Yusuf’un ve kaleci Onurhan’ın müdahaleleri sonucunda golü 45’te bulabildi. 45’te İbrahim Köse’nin golü ile ilk devre 0 – 1 sona erdi.

İkinci devreye gol ile başlayan Çetinkaya’da Ertan kendisine yapılan hareketten kazanılan penaltıda topu 49’da ağlara gönderdi. 0 – 2

2 – 0’dan sonra Çetinkaya tempoyu düşürmesine rağmenMiracle Değirmenlik rakibinin üzerine gitmekte zorlandı.

Maçın 78. dakikasında kaleci Onurhan’ın önde olduğunu gören Ömer, yaklaşık 35 metreden aşırtma bir vuruşla skoru belirledi. 0 – 3

Maçın son düdüğünden sonra MiracleDeğirmenlikliler, galibiyet coşkusu yaşayan Çetinkayalıları centilmence tebrik ettiler.

