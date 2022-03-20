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Çetinkaya hata yapmadı

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Aksa Birinci Lig Lideri Çetinkaya cezası nedeniyle Paşaköy’de oynadığı İncirli maçını Arda ve penaltıdan İbrahim Köse’nin golleriyle 2- 0 kazandı

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Çetinkaya hata yapmadı
Stat: Paşaköy 100. Yıl
Hakemler: Evren Karademir, Mehmet Ekşici, Cenk Aras Özfuttu
Çetinkaya: Ozan, Abbas, Cemal (74.Dk Muammer) Burak, Arda, Recep, Behiç, Tunç (H.Türen) Ertan (74.Dk İsmail) Emre (69.Dk İ.Köse) (86.Dk Erhan) Mustafa Atlar
İncirli: Ferhat, Sami, Sezer, Asilkan, Hicabi, M.Tekpınar, A.Arıtaş, Nahit (46.Dk Fehim) Ali İmam, A.Tatlıses (46.Dk Mehmet Sakallı) Hikmet (77.Dk Halit)
Goller: 21.Dk Arda Eren, 83.Dk İbrahim Köse(P) (ÇTSK)
 
Aksa 1. Lig’in 23. Haftasında lider Çetinkaya cezası nedeniyle Paşaköy Stadı’nda konuk ettiği play-out hattındaki İncirli’yi zorlansa da yenmeyi başardı.
Karşılaşmaya iyi başlayan Çetinkaya golü de erken buldu.
Dk.21. Cemal’ın ortasında Ertan şutla topu kaleye gönderdi. Kaleci Ferhat’tan dönen topu Arda Eren Metin ağlara gönderdi. 1-0
Dk. 35. Cemal’ın şutunda Ferhat uzanarak topu kornere çeldi.
Dk. 38. Tunç’un ortasında Arda kafayı vurdu ancak top az farkla dışarı gitti.
Dk. 83. Muammer Ahmet Arıtaş’tan topu kazandı. Sonrasında yine bu oyuncunun müdahalesiyle ceza alanı içinde yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı kararı verdi. Atışı kullanan İbrahim Köse topu kalecinin sağından ağlara gönderdi. 2-0
 
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