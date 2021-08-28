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Çetinkaya, Güzelyurt’ta farklı kazandı

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Çetinkaya, Güzelyurt’ta farklı kazandı
Futbolda takımların 2021 – 2022 sezonu hazırlıkları, sezonun başlamasına kısa süre kalayoğun tempoda sürerken, hazırlık ve anı maçları da yoğun şekilde oynanıyor.
Üner Berkalp Stadında, AKSA Süper Lig ekibi Baf Ülkü Yurdu ile AKSA Birinci Lig ekibi Çetinkaya, İsmail Ercan, Hüseyin Özaşık ve Emre Çevikdal’ın yönettiği maçta karşı karşıya geldiler. Çetinkaya bir üst ligdeki rakibini farklı mağlup etti.
Çetinkaya’nın golleri
Erhan, biri penaltıdan olmak üzere İbrahim Köse 2 ve Cemal attı. Baf Ülkü Yurdu’nun tek golü Doğan’dan geldi.
 
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