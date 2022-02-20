Çetinkaya, Görneç’i farklı geçti

Stat: Lefkoşa Atatürk Stadı
Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Serdar Gürpınar, Ali Eren Orçan
Çetinkaya: Ozan, Abbas, Tunç, Behiç, İbrahim Köse, Arda, Recep, Cemal, Emre, Yusuf, Halil
Görneç: Hasan, İrfan, Mehmet Çavuş, Mehmet İnce, Halil, Mehmet Özsoy, Osman, Volkan, Necati, Hüseyin, Levent
Goller: Dk 5 İbrahim Köse Dk 22 Yusuf Kondoz Dk 31-69-72-81 Arda Eren Metin (Çetinkaya)
Aksa 1.ligi zirveyi ve alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Çetinkaya rakibi Görneç ağlarına 6 gol atarak şampiyonluk yolunda çok önemli galibiyet aldı. Maça etkili başlayan ev sahibi takım maçın henüz başında İbrahim ile 1-0 öne geçti. Golden sonra etkili futbolunu sürdüren Çetinkaya önce Yusuf sonra da son zamanların formda ismi Arda ile ilk devrede 3 gol buldu.3-0
İkinci yarıda yine sahneye çıkan Arda 69,72 ve 81!inci dakikalarda 3 gol daha atarak maçın skorunu belirledi. 6-0
Bu sonuçla Çetinkaya 42 puana yükseldi. Görneç 5 puanda kaldı.
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