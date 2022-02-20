Çetinkaya, Görneç’i farklı geçti

AKSA 1. Lig lideri Çetinkaya konuk ettiği ligin dibine demir atan Görneç’e gol yağdırarak sahadan 6-0’lık galibiyetle ayrılırken, yakın takipçilerinin puan kaybettiği haftada adeta 6 puan kazandı

Stat: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Serdar Gürpınar, Ali Eren Orçan

Çetinkaya: Ozan, Abbas, Tunç, Behiç, İbrahim Köse, Arda, Recep, Cemal, Emre, Yusuf, Halil

Görneç: Hasan, İrfan, Mehmet Çavuş, Mehmet İnce, Halil, Mehmet Özsoy, Osman, Volkan, Necati, Hüseyin, Levent

Goller: Dk 5 İbrahim Köse Dk 22 Yusuf Kondoz Dk 31-69-72-81 Arda Eren Metin (Çetinkaya)



Aksa 1.ligi zirveyi ve alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Çetinkaya rakibi Görneç ağlarına 6 gol atarak şampiyonluk yolunda çok önemli galibiyet aldı. Maça etkili başlayan ev sahibi takım maçın henüz başında İbrahim ile 1-0 öne geçti. Golden sonra etkili futbolunu sürdüren Çetinkaya önce Yusuf sonra da son zamanların formda ismi Arda ile ilk devrede 3 gol buldu.3-0

İkinci yarıda yine sahneye çıkan Arda 69,72 ve 81!inci dakikalarda 3 gol daha atarak maçın skorunu belirledi. 6-0

Bu sonuçla Çetinkaya 42 puana yükseldi. Görneç 5 puanda kaldı.

