Çetinkaya, Görneç’e acımadı

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği AKSA Birinci Ligde istikrarsız sonuçlar alan Çetinkaya, ikinci galibiyetini Görneçdeplasmanından aldı.

Çetinkaya, İsmail Ercan’ın yönettiği Üç Şehitler Stadındaki maçta rakibinden her 2 devrede de üstündü. Sarı kırmızılılar Ertan Bulut’un biri penaltıdan olmak üzere 36 ve 45’te attığı gollerle devreyi 2 – 0 önde tamamladılar. İkinci devre kontrollü oynayan Çetinkaya, İbrahim Köse’nin 66’daki golüyle maçı 3 – 0 kazanarak puanını 6 yaptı. Görneç ise dördüncü haftayı da puansız tamamladı.

