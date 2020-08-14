Çetinkaya gençleri, Öğütçü’ye emanet

Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi U20 Takımının antrenörü belli oldu. Buran Cantaş’ın, Girne Halk Evi teknik heyetine katılmasından sonra Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi yönetimi takımı Hamdi Öğütçü’ye emanet etti.

Başarılı teknik adam Hamdi Öğütçü, Çetinkaya U20 Takımı ile ilk mesaisini Pazartesi günü gerçekleştireceği sporcu toplantısı ile yapacak.

Çalıştırdığı takımlara uygulattığı sistemli oyun tarzı ve disiplinli kadro yapısı oluşturması ile bilinen Hamdi Öğütçü, Hamitköy U21 Takımı ile şampiyonluk yaşamıştı.



