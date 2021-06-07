Çetinkaya futbol festivali düzenleyecek

Salih Işık koordinatörlüğündeki Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi çocuk festivali düzenleyecek.
Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi ve Sport Target arasında imzalanan protokol çerçevesinde Sport Target uhl sport Çocuk Festivali düzenlenecek. Festival 2 farklı tarihte ve kategoride organize edilecek futbol turnuvası şeklinde gerçekleştirilecek.
10 Temmuz'da U 9 kategorisinde, 17 Temmuz'da ise U10 kategorilerinde turnuva organize edilecek.
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