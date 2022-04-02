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Çetinkaya, emin adımlarla ilerliyor

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Aksa 1.Ligi liderin maçında Çetinkaya Mormenekşe takımını 5-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli 3 puanın sahibi oldu

Çetinkaya, emin adımlarla ilerliyor
Stad: Cihangir
Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Yusufcan Dönder, Ali Eren Orçan
Çetinkaya: Ozan, Abbas, Recep, Burak, Behiç (Dk 79 Erhan), Cemal (Dk 79 İsmail), Ertan (Dk 75 Halil), İbrahim (Dk 63 Emre), Mustafa (Dk 79 Muammer), Arda, Yusuf
Mormenekşe: Mehmet, Aykut (Dk 46 Tugay), Sabri, Erdoğ ( Dk 57 Nasuh), Fetin, İrfan, Aziz, Rıdvan (Dk 34 Mehmet Göreli), Burak (Dk 78 Ertan), Gökay, Hüseyin (Dk 46 Mustafa Menekşeli)
Goller: Dk 9 İbrahim Köse, Dk 31 Cemal Kurt Dk 38 Arda Eren Metin, Dk 75 Mustafa Kemal Atlar ve Dk 87 Muammer Tip (Çetinkaya) Dk 85 Gökay (Mormenekşe)
 
Aksa 1. Lig’in 25. Haftasında lider Çetinkaya, cezası nedeniyle Cihangir’de konuk ettiği Mormenekşe’yi farklı mağlup ederek süper lige bir adım daha yaklaştı.
Dk 9 Çetinkaya köşe atışında savunmanın uzaklaştırdığı top İbrahim’in önünde kaldı vuruşunda top ağlara gitti. 1-0
Dk 31 Çetinkaya atağında Cemal Kurt’un ceza sahası dışından sert şutunda top ağlara gitti. 2-0
Dk 38 Çetinkaya atağında soldan İbrahim’in yerden ortasında Arda topa dokundu top ağlara gitti. 3-0 ve İlk devre 3-0 bitti.
Dk 75 Çetinkaya atağında Mustafa Kemal’in uzaktan şutunda top ağlara gitti. 4-0
Dk 85 Mormenekşe atağında Gökay kaleci Ozan’ı ilerde gördü vuruşunda top ağlara gitti. 4-1
Dk 87 Çetinkaya atağında Muhammet’in ceza sahası dışından sert şutunda top ağlara gitti. 5-1
 
 
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