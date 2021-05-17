Çetinkaya efsanesine ağlıyor

Futbolumuzun Efsane kulübü Çetinkaya’nın ve futbolumuzun efsane isimlerinden Özkan Aşardağ hayatını kaybetti.

Çetinkaya kulübünden Özkan Aşardağ hayatını kaybetmesi ile ilgili olarak yapılan açıklamada “Ülkemizin efsane futbolcusu ve antrenörü, aynı zamanda Çetinkaya’nın milli futbolcularından Salih Bardak’ın kayınpederi, Kıbrıs Türk futbolunun sevilen – sayılan simalarından Özkan Aşardağ’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah’tan rahmet, yaslı ailesine başsağlığı dileriz.”

