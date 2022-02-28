Çetinkaya disipline sevk edildi

Aksa 1. Lig’de hafta sonu oynanan Düzkaya – Çetinkaya maçı sonrasında yan hakem Necmi Bulut’un darp edilmesi olayı ile ilgili Çetinkaya Başkanı Ceran Tunalı, yöneticiler Süleyman Yemen ve Özkan Kösezade ile futbolcu Yusuf Kondoz disipline sevk edildi

Futbol Federasyonu Soruşturma Merci Aksa 1. Lig’de oynanan Düzkaya – Çetinkaya maçı sonrasında yaşanan olaylar sonrasından bazı Çetinkaya yönetici ve futbolcularını disipline sevk etti.

KTFF Soruşturma Merci 28 Şubat 2022 tarihinde aşağıdaki sevk kararlarını aldı:

26.02.2022 tarihinde 16693 maç numarası ile Düzkaya KOSK ile Çetinkaya TSK arasında yapılan AKSA 1.Lig müsabakasında ortaya çıkan saha olaylarından dolayı Çetinkaya TSK’nın KTFF Disiplin Talimatı’nın 52. Maddesi uyarınca Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine; yine aynı maçta, 4089 lisans numaralı Çetinkaya TSK Başkanı Ceran Tunalı’nın, 3301 lisans numaralı Çetinkaya TSK yöneticisi Süleyman Yemen’in, 3928 lisans numaralı Çetinkaya TSK yöneticisi Özkan Kösezade’nin ve 111260 lisans numaralı Çetinkaya TSK futbolcusu Yusuf Kondoz’un müsabaka hakemine yönelik fiili saldırı ve darp eylemleri ile kişilik haklarına saldırı, hakaret, küfür ve tehdit eylemleri nedeniyle KTFF Disiplin Talimatı’nın 41. ve 44. maddeleri uyarınca KTFF Disiplin Kurulu’na sevk edilmelerine karar verilmiştir.

Öte yandan 02.2022 tarihinde 17082 maç numarası ile Dikmen Gücü SK ile Ozanköy SK arasında oynanan İktisatbank BTM 1. Ligi Beyaz Grup müsabakasında ortaya çıkan saha olaylarından dolayı Dikmen Gücü SK’nın KTFF Disiplin Talimatı’nın 52. Maddesi uyarınca BTM Disiplin Kurulu’na sevkine; ve yine aynı maçta Dikmen Gücü SK futbolcuları 113142 lisans numaralı Asım Alkan ile 110705 lisans numaralı Şükrü Özipek’in ve Ozanköy SK futbolcusu 112476 lisans numaralı Emre Bayırlı’nın rakip takım futbolcularına yönelik fiili saldırı ve darp eylemlerinden dolayı KTFF Disiplin Talimatı’nın 44. Maddesi uyarınca BTM Disiplin Kuruluna sevkine karar verilmiştir.

