Çetinkaya'da sahanın tellemesi de tamam

Salih Işık koordinatörlüğündeki Çetinkaya Urcan Vangöl Akademide tesisleşme çalışmaları sürüyor. Kulübün Metehan tesislerinde yapımı devam eden 3. Çim sahanın yapımı sürüyor. 3. Çim sahanın çimlendirme çalışmalarının yanı sıra, telleme işlemi de tamamlandı. Kulübe telleme konusunda Serkan Turunç katkı koydu.
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