Çetinkaya'da görev Altay'ın

Çetinkaya'da Ceran Tunalı başkanlığındaki yönetim kurulunun anlaşmazlık yaşadığı Cemal Kır ile yollarını ayırmasından sonra takımın yeni teknik adamı belli oldu.
Çetinkaya'da teknik direktörlüğe Turan Altay getirildi.
Deneyimli teknik direktörün yardımcılığını ise Tansel Güneralp yapacak.
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