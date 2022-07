Çetinkaya'da belirsizlik, Tunç'u futboldan soğuttu

Çetinkaya takım kaptanı Tunç Özgürgün, yeniden süper lige dönen takımın bugüne kadar başkan ve yönetim bulamaması nedeniyle futbolu bırakma kararı aldığını açıkladı

Süper Lig ekibi Çetinkaya takım kaptanı Tunç Özgürgün, futbolu bıraktığını açıkladı.

Tunç, kulübün şu an içinde bulunmuş olduğu senaryoyu daha önce yaşamış, sonuçlarına katlanmış, sıkıntısını ve stresini çekmiş biri olarak tekrar ayni sonu yaşamak istemediğinden ötürü futbol kariyerine başladığı ve hayatının neredeyse tümünü geçirdiği Çetinkaya’da futbolu bıraktığını ifade etti.

Tecrübeli futbolcunun sosyal medyadan yaptığı paylaşımı şu şekilde;

"Her güzel şeyin bir sonu vardır elbet. Geçirilen koca yıllar, verilen emekler ve yaşanılan tüm duyguları buraya sığdırmak mümkün değil elbette.Neredeyse hayatımın tamamının geçtiği , bebeklik yıllarından bugünlere kadar armasını gururla taşıdığım , her kategorisinde yer aldığım, kaptanlık bandını gururla taşıdığım, bize dedemizden, babamızdan miras kalan bu sevdayı kalbimde her zaman taşıyacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Renklerine aşık olduğum Kıbrıs Türk futbolunun tek efsanesi olan Çetinkaya Türk Spor Kulübünde futbol hayatıma son noktayı bugün koyuyorum. Eskiden futbola meraklı her çocuğun ve tüm futbolcuların oynamak için can attığı bu güzel camiada ben şampiyonluklar da yaşadım, kaptanlık bandını gururla da taşıdım , tarihinin en kötü sezonundan sonra küme de düştüm. İyi gününde kötü gününde asla bu takımı terk etmedim. Kendime son görev olarak gördüğüm bu efsane takımı ait olduğu yer olan süper lige çıkarmak için tüm takım arkadaşlarımla birlikte çok çalıştım ve bunu da şampiyonluğa ulaşarak başardık. Artık vicdanım rahat, başım dik ve huzurlu bir şekilde serbest transfer hakkım bulunmasına rağmen bu camiadan başka bir camiada oynamak istemediğimden dolayı bu hakkımı kullanmayarak, kulübün şu an içinde bulunmuş olduğu senaryoyu daha önce yaşamış, sonuçlarına katlanmış, sıkıntısını ve stresini çekmiş biri olarak tekrar ayni sonu yaşamak istemediğimden ötürü futbol kariyerime son noktayı bugün itibarı ile koyuyorum. Artık Çetinkaya’nın bir sporcusu olarak sahada değil taraftarı olarak tribünde yerimi alacağım. Bugünlere gelmemi sağlayan başta ailem olmak üzere, son dönemde hiçbir desteğini esirgemeyen, aldığım bu kararda yanımda olan nişanlıma, teknik direktörlerime , başkanlarıma, yöneticilerime ve birlikte savaştığım futbolcu arkadaşlarıma sonsuz teşekkur ederim .Çetinkaya’da doğdum , Çetinkaya’da büyüdüm ve Çetinkayalı Tunç olarak bırakıyorum.

Hoşçakalın ...