Çetinkaya'da 3. saha da ekildi

Çetinkaya Kulübü, Metehan tesislerinde bugün itibariyle 3. Çim sahanın ekimini de gerçekleştirdi.

Çetinkaya kulübünde yapılan açıklamada, "Ülkemiz futboluna, kulübümüze ve tüm çocuklarımıza hayırlısı olmasını dileriz. Kasım ayının ilk haftası inşallah 3. çim sahanın kullanımını gerçekleştireceğiz. Kulüp olarak tamamen kendi çabalarımız sonucunda sahanın ekimini gerçekleştirdik." ifadeleri kullanıldı.